Accident spectaculos cu trei tiruri în Vrancea: două autotrenuri s-au răsturnat în urma impactului; cel puțin un șofer a fost rănit Trei tiruri au fost implicate intr-un accident produs marți pe DN2, in județul Vrancea. Doua autotrenuri s-au rasturnat in urma impactului și au blocat circulația pe șosea. Cel puțin un șofer a fost ranit.

