La data de 04.08.2023, in jurul orei 17:30 in municipiul Timisoara , pe strada Colonel Enescu s-a produs un accident rutier, soldat cu ranirea unui copil de 4 ani. Un curier care circula pe bicicleta a lovit copilul și a fugit de la locul accidentului. Polițiștii il cauta pe curier și au deschis un dosar penal.

- Accidentul s-a intamplat, luni, in apropiere de centrul orasului, intr-un tramvai realizat de compania turco-germana Bozankaya si care circula pe linia 6.Femeia se tinea de bara verticala, iar, la un moment dat, aceasta s-a desprins din suport. Vatmanul a oprit tramvaiul si a cerut ajutor la numarul…

- Trotinetele electrice devin o problema in Baia Mare. In 21 iulie, la ora 19.00, in urma investigațiilor informativ-operative, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au identificat conducatorul trotinetei care a parasit locului accidentului produs pe bulevardul Decebal din municipiu. Acesta este un barbat…

- Tupeu de borfaș! Miercuri, in jurul orei 16:00, polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost solicitați sa intervina la un accident rutier produs in localitatea Parța, din județul Timiș, soldat cu ranirea unei persoane. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca o persoana necunoscuta a condus…

- Cautari pe Facebook dupa un șofer iresponsabil care a provocat un accident de circulație și a fugit de la fața locului, la Timișoara. Individul a trecut cu mașina prin gardul de caramida al unei case, iar apoi și-a luat talpașița. A lasat insa una dintre placuțele de inmatriculare la fața locului.