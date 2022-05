Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, joi, pe strada Gheorghe Lazar din Timișoara. O femeie de 74 de ani a fost ranita grav dupa ce a fost lovita de mașina pe trecerea de pietoni. Batrana traversa regulamentar.

- Un accident tragic a avut loc, joi seara, in Campina, acolo unde un tanar de 17 ani a fost lovit mortal in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. La fața locilui au sosit mai mulți medici, insa baiatul nu a putut fi salvat. Ce s-a intamplat Victima, un baiat in clasa a X-a, […] The post Accident…

- O fetița de 12 ani a intrat in coma dupa ce a fost lovita de un autoturism, pe trecerea de pietoni, pe o strada din Municipiul Sibiu, informeaza G4Media . Din primele verificari, se pare ca un șofer, de 27 de ani, sibian, in timp ce conducea un autoturism pe strada Moldoveanu spre strada Balea, ar fi…

- Accident cumplit in București! Șoferul unui camion a spulberat un pieton care incerca sa traverseze strada. Tot in aceasta dimineața, o persoana a murit pe Bulevardul Poligrafiei pe sensul de mers spre Piața Presei.

- Accident pe trecerea de pietoni, in Timiș. Victima, o fetița in varsta de 12 ani, a fost transportata la spital. Polițiștii lugojeni efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 43 de ani, banuit de savarșirea mai multor infracțiuni. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere...

- Un copil in varsta de 14 ani a fost ranit, joi, pe o trecere de pietoni din Targu Neamt, de un autoturism proiectat de un alt autovehicul, in urma unei coliziuni, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O femeie a fost accidentata mortal pe trecerea de pietoni, miercuri, de un autoturism care circula pe DN 73, in localitatea argeseana Maracineni, potrivit Agerpres. "Din verificarile efectuate de politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges s-a stabilit ca un barbat de 57 de ani, din Balilesti,…

- Un accident de circulatie a avut loc miercuri seara, in jurul orei 19.00, in localitatea Bonțida, din judetul Cluj. O tanara de 18 ani a fost lovita de un autoturism pe trecerea de pietoni.