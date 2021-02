Accident. Satmarean implicat. Urmarire ca-n filme ! (Foto&video)

Stiri pe aceeasi tema

- Scene desprinse din filme au avut loc in urma cu cateva minute in Baia Mare. In zona turnului cu parașutism, un cap tractor a fost urmarit de 5 mașini de poliție. Intreaga zona este blocata! Din primele informații, șoferul ar fi coborat din autovehicul și a continuat o urmarire pe jos, polițiștii utilizand…

- Un autocamion și o autoutilitara au fost implicate azi, intr-un accident de circulatie pe DN 7 in Draganu (Arges). O persoana a decedat. In accident a fost implicat și un TIR-ist din Satu Mare. Din verificarile preliminare, efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș, s-a stabilit ca…

- Miercuri seara, 16 decembrie, in urma verificarilor efectuate, politistii Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, impreuna cu cei din Seini, Baia Mare și din cadrul Serviciului Criminalistic au identificat suspecții unei agresiuni, produsa ieri in stația CFR Seini, a carei victima a fost…

- Un accident rutier s-a produs cu putin timp in urma in zona Piata Izvoare din Baia Mare. Potrivit primelor informatii, soferul unei autoutilitare apartinand unei companii producatoare de inghețata s-a izbit de troleibuz. Se pare ca nu a fost nimeni ranit, rezultand doar pagube materiale. Source

- Accident cu final neasteptat pe DN18 la Moisei. O persoana ranita in urma impactului ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna Un eveniment rutier cercetat de politisti s-a produs ieri, in jurul orei 12.40, la intrarea pe D.N. 18 din localitatea Moisei. Antalya cu avionul din…

- Un șofer in varsta de 22 de ani din Suceava care se deplasa din direcția Baia Mare spre Dej s-a izbit cu fața de spatele unui TIR condus de un barbat de 44 de ani din Satu Mare. In urma leziunilor suferite, tanarul de 22 de ani a decedat, transmite IPJ Cluj. „Pompierii au gasit […]

- Vineri, 20 noiembrie, in jurul orei 13.40, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Carei au fost sesizați cu privire la faptul ca in localitatea Petrești, a avut loc un accident rutier. In urma primelor cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un conducator auto,…

- Deputatul Adrian Todoran (PMP) a avut o contribuție decisiva pentru realizarea Autostrazii Nordului, un proiect de lege inițiat de Partidul Mișcarea Populara și, evident, susținut de parlamentarul de Maramureș. Votat recent in plenul Camerei Deputaților, proiectul Autostrazii Nordului va lega Moldova…