ACCIDENT rutier urmat de INCENDIU pe DN 14B, la Teiuș. Două persoane au fost rănite ACCIDENT rutier urmat de INCENDIU pe DN 14B, la Teiuș. Doua persoane au fost ranite Un accident rutier urmat de incendiu s-a produs in noaptea de duminica spre luni, pe drumul național DN 14B, in localitatea Teiuș. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru acordarea primului ajutor și stingerea unui incendiu pe DN 14B, in localitatea Teiuș. Este vorba despre un accident rutier urmat de incendiu. In eveniment […] Citește ACCIDENT rutier urmat de INCENDIU pe DN 14B, la Teiuș. Doua persoane au fost ranite in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

