- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN39 la iesire din localitatea Tuzla catre Costinesti. Din primele informatii trei autoturisme au fost implicate in accident. Potrivit ISU Dobrogea sunt mai multe victime. ...

- Un grav accident rutier a avut loc, acum cateva minute, pe raza comunei Balta Doamnei, sat Lacul Turcului, judetul Prahova. Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca se intervine cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma, o autospeciala cu modul de…

- Un accident rutier s-a a avut loc in ultima ora pe DN39, la intrarea spre stațiunea Costinești. Echipele Serviciului Județean de Ambulanța au fost solicitate imediat la fata locului pentru a acorda primul ajutor posibilelor victime ale incidentului.

- Un biciclist a fost ranit sambata dupa ce a fost lovit de un autoturism in timp ce traversa neregulamentar pe DN 39.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 16:06, un barbat in varsta de 49 de ani a condus autoturismul marca Rover, pe DN 39, in apropierea localitatii Costinesti, pe banda numarul doi, dinspre…

- Astazi in jurul orei 14 :10, un barbat in varsta de 73 de ani, a condus autoturismul marca Fiat , pe bd. Aurel Vlaicu, dinspre I.C Bratianu catre Bulevardul. Baba Novac, iar in dreptul magazinului Leroy Merlin, nu a pastrat o distanta corespunzatoare, moment in care intra in coliziune fata spate cu…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN39 intre localitatile Tuzla si Costinesti, Din primele informatii doua masini au fost implicate. Traficul in zona este ingreunat. Pe sensul catre Constanta traficul este aglomerat, coloana de masini intinzandu se de la 23 AUgust catre Tuzla.…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Traian din Constanta. Un copil de aproximativ 12 ani a fost lovit de o masina in timp ce traversa pe trecerea de pietoni.Un echipaj de politie si o ambulanta SMURD se afla la fata locului.Traficul in zona este ingreunat.Baiatul a fost preluat…

- Un copil, de 3 ani, a fost grav ranit, alte doua persoane au suferit multiple traumatisme și trei au scapat tefere in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN39 intre Eforie Nord și Eforie Sud in urma coliziunii a trei autoturisme. Traficul rutier a fost blocat aproape o ora.