Accident rutier: Trafic restricţionat pe A1 Deva – Nădlac Traficul este restrictionat, luni dimineata, pe autostrada A1 pe sensul Deva catre Nadlac, la kilometrul 460, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe A1 pe sensul Deva catre Nadlac, la kilometrul 460, in zona localitatii Belint, judetul Timis, doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune, in urma careia o persoana a fost ranita. Victima a fost transportata la spital. Traficul este restrictionat pe prima si pe a doua banda, circulandu-se dirijat doar pe banda de urgenta. Carosabilul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

