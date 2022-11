Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unui taxi a murit, iar cei patru pasageri din autoturism au fost raniti, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un autobuz al Serviciului de Transport București, pe Bulevardul Regina Maria din Capitala. „Astazi, 19 noiembrie a.c., in jurul orei 22:44,…

- Joi seara, la intersecția strazilor Vasile Alecsandri cu Mihail Kogalniceanu din sectorul Centru al Capitalei, o ambulanța s-a rasturnat pe carosabil, in urma unui impact violent cu un alt automobil, la volanul caruia se afla o șoferița in varsta de 42 de ani. Potrivit poliției, in urma coliziunii,…

- Un accident, in care au fost implicate patru masini, a dat peste cap traficul rutier din centrul Capitalei. S-a intamplat marti, in jurul orei 11, la intersectia strazilor Bucuresti si Serghei Lazo. Din fericire, nu sunt victime.

- Marți seara, in comuna Dobrești, doi tineri au fost victime intr-un tragic accident petrecut din cauza vitezei excesive. Inițial, mașina s-a lovit de un stalp, iar apoi a ricoșat intr-un copac și s-a rasturnat in șanț. Autoturismul, ultimul model, cu sute de cai putere sub capota, s-a facut praf iar…

- Doua persoane au fost grav ranite in urma unui carambol teribil in care au fost implicate patru mașini. Totul a avut loc pe șoseaua de centura a Capitalei. Victimele au fost scoase de echipajul de descarcerare ajuns la fața locului și au fost duse de urgența la spital. Toți șoferii au fost testați cu…

- Un accident rutier s-a produs aseara, in jurul orei 21.55, pe DN1C, in afara localitații Bonțida. Din primele informații, un autoturism condus dinspre Cluj-Napoca inspre municipiul Gherla, de catre un barbat de 41 de ani, din comuna Iclod, a accidentat un cerb care a traversat drumul național, dinspre…

- O mașina a fost facuta zob duminica dimineața, 25 septembrie, pe o artera principala din Cluj-Napoca. Tanarul șofer a decedat, fiind intr-o stare atat de rea incat nu i s-au putut aplica manevre de resuscitare.

- In seara de miercuri, la ora 21.31, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca pe D.N. 19, la ieșirea din satul Teceu Mic, comuna Remeți, a avut loc un accident rutier soldat cu victime. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 19 ani din Satu…