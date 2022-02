Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-masa un tanar de 19 ani din Dumitra a primit masura arestului la domiciliu pentru 30 de zile in urma unui accident rutier produs pe raza localitații Unirea. Seara trecuta polițiștii Biroului Rutier au fost semnalați despre producerea unui accident de circulație pe Drumul Național 17…

- In aceasta dupa-masa un tanar de 19 ani din Dumitra a primit masura arestului la domiciliu pentru 30 de zile in urma unui accident rutier produs vineri seara pe raza localitații Unirea. Seara trecuta polițiștii Biroului Rutier au fost semnalați despre producerea unui accident de circulație pe Drumul…

- In aceasta dupa masa un tanar de 19 ani din Dumitra a primit masura arestului la domiciliu pentru 30 de zile in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Unirea.Seara trecuta politistii Biroului Rutier au fost semnalati despre producerea unui accident de circulatie pe Drumul National 17 in…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției orașului Nasaud au intervenit marți seara la un accident de circulație produs pe Drumul Național 17C in Cepari. ”Din primele date, un autoturism condus de un barbat de 48 de ani din Bistrița in timp ce se deplasa pe direcția Dumitra catre Nasaud…

- Garda de Intervenție Sebeș a intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, pentru acordare de prim ajutor medical și asigurare masuri PSI, la un accident rutier produs pe DN 7, pe raza localitații Tartaria. A fost implicat un autoturism, cu doua persoane la bord. Victimele, neincarcerate și conștiente,…

- ACCIDENT rutier GRAV la Sebeșel: Un minor, transportat la spital dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni ACCIDENT rutier GRAV la Sebeșel: Un minor, transportat la spital dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 7.30, pe Drumul…

- Un cumplit accident de circulație s-a produs in aceasta seara in localitatea Slobozia Moara, județul Dambovița. Un adolescent in varsta de 14 ani a fost spulberat de o mașina care circula pe Drumul Național 7. Din nefericire, impactul a fost fatal pentru minor, astfel ca medicii sosiți la fața locului…

- O tanara in varsta de 21 de ani a murit, aseara, in urma unui accident rutier grav produs pe Drumul Național 10, la Candești. Șoferul care conducea mașina a scapat cu cateva contuzii și se afla internat la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Spital care ii este cunoscut, deoarece, in luna ianuarie,…