Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier care a dus la blocarea totala a circulatiei pe DN 7 / E 81, intre Sibiu si Valcea, in urma caruia o persoana a murit, s-a produs luni dimineata, 11 aprilie, in zona Brezoi, pe Valea Oltului.

- O persoana a decedat si alte doua au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc la iesirea din Turda spre Alba, informeaza ISU Cluj.Pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri Turda au intervenit cu doua autospeciale si un echipaj SMURD in urma unui accident rutier produs la iesirea…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe un drum din județul Sibiu. In urma acestuia, o persoana a murit, iar altele trei au avut nevoie de ingrijiri medicale. Mai multe echipaje de poliție, pompieri și medici s-au deplasat la fața locului. Accident rutier intre Mediaș și Sibiu Traficul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Sibiu a intervenit de urgenta in aceasta dimineata pe DN14, iesirea din Sura Mare spre Slimnic cu 2 echipaje SMURD dintre care unul cu medic, un echipaj descarcerare alaturi de un echipaj SAJ la un accident rutier produs intre doua vehicule. Din primele informatii…

- Un cumplit accident rutier a avut loc noaptea trecuta pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Piatra Neamt. Un tanar in varsta de 24 de ani a murit dupa ce masina in care se afla s a rasturnat, iar alte doua persoane au fost ranite. Potrivit IPJ Neamt din primele cercetari efectuate de politisti a…

- FOTO| ACCIDENT MORTAL la Caransebeș: O persoana a DECEDAT și alte CINCI sunt ranite, dupa coliziunea VIOLENTA intre un microbuz și un TIR FOTO| ACCIDENT MORTAL la Caransebeș: O persoana a DECEDAT și alte CINCI sunt ranite, dupa coliziunea VIOLENTA intre un microbuz și un TIR Un accident rutier extrem…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6, Centura ocolitoare a mun. Caransebes, judetul Caras Severin, s a produs un accident rutier.Din primele informatii un microbuz de transport persoane in care se aflau soferul si 7 pasageri, a intrat in coliziune din…

- O persoana a murit si doua au fost ranite intr-un accident produs vineri seara pe DN2, in zona localitatii Cotorca, circulatia in zona fiind ingreunata, potrivit informatiilor furnizate de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Pe DN 2 Urziceni - Buzau, in zona localitatii…