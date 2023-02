ACCIDENT RUTIER pe un drum județean din Alba: Un bărbat s-a urcat beat la volan și s-a răsturnat cu mașina în afara carosabilului ACCIDENT RUTIER pe un drum județean din Alba: Un barbat s-a urcat beat la volan și s-a rasturnat cu mașina in afara carosabilului Un barbat din Ciugud s-a rasturnat cu automobilul pe DJ 107 C, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 23.30. Cand a fost testat cu aparatul etilotest acesta a ieșit pozitiv pentru consumul de alcool. Mai exac a rezultat valoarea de 1,26 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, La data […] Citește ACCIDENT RUTIER pe un drum județean din Alba: Un barbat s-a urcat beat la volan și s-a rasturnat cu mașina in afara carosabilului in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

