Accident rutier pe DN7: Două persoane vătămate In urma cu puțin timp polițiștii Serviciului Rutier Valcea au fost sesizați cu privire la un eveniment rutier ce a avut loc pe Drumul Național 7. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca evenimentul rutier a avut loc pe Drumul național 7 la km 200+700m, in afara orașului Calimanești, fiind implicat un singur autoturism. In urma evenimentului a rezultat vatamarea corporala a doua persoane ce se aflau in autoturism. Polițiștii Serviciului Rutier Valcea efectueaza cercetarea la fața locului pentru stabilirea situației de fapt. Traficul se desfașoara alternativ. Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, vineri seara, intr-un accident rutier produs intre Milișauți și Iaslovaț din județul Suceava. Printre victime se numara și un copil, potrivit Monitorul de Suceava. In accidentul care a avut loc in aceasta seara au fost implicate un autocamion, o autoutilitara si un autoturism.…

- Traficul este blocat pe Autostrada Soarelui București-Constanța din cauza unui accident. La fața locului intervine și elicopterul SMURD.Centrul Infotrafic anunța ca luni traficul este blocat pe A2 București-Constanța, pe sensul de mers catre litoral.Circulația este oprita la kilometrul…

- Sapte persoane au murit in urma unui accident in care au fost implicate un autocamion, o ambulanta si un autoturism. produs marti pe DN 28 Iasi-Targu Frumos. UPDATE – Conform ISU Iasi, sapte persoane gasite in stop cardio-respurator au fost declarate decedate. STIREA INITIALA -”Pe…

- Patru persoane, intre care un copil, au fost raniti intr un accident produs, sambata, 29 ianuarie pe Calea Bacaului din municipiul Onesti.Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, a declarat ca in accident au fost implicate doua autoturisme. O persoana in varsta de 60 ani a fost descarcerata…

- Trei persoane au fost ranite luni dimineata in urma unui accident care a avut loc in localitatea Posta Calnau,din judetul Buzau. In urma impactului frontal o mașina și un microbuz au fost avariate, potrivit Infotrafic. „Pe DN 2 (E85) Ramnicu Sarat-Buzau, la iesire din localitatea Posta Calnau, judetul…

- In accident au fost implicate o autoutilitara și un autotren in care se aflau doar conducatorii auto. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o descarcerare, o autospeciala de stingere, dotata cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD. Șoferul autoutilitarei,…

- In aceasta seara, 6 decembrie, polițiștii rutieri din Ramnicu Valcea au intervenit pe bulevardul Tineretului intersecție cu strada M. Eminescu, la un accident rutier intre 2 autoturisme. In urma impactului a rezultat ranirea a 3 persoane, care ulterior au fost transportate la spital in vederea efectuarii…

- Tragedie in Sibiu, acolo unde in cursul acestei dimineți a avut loc un accident mortal, in urma impactului dintre un autoturism și un mocrobuz. Din pacate, mai multe persoane au ramas incarcerate, iar doua dintre acestea nu au avut nicio șansa. La fața locului au fost chemate echipajele de salvare,…