ACCIDENT rutier pe DN7: Două persoane, RĂNITE, în urma coliziunii între două autoturisme ACCIDENT rutier pe DN7: Doua persoane, RANITE, in urma coliziunii intre doua autoturisme ACCIDENT rutier pe DN7: Doua persoane, RANITE, in urma coliziunii intre doua autoturisme Un accident rutier a avut loc marți dimineața, in jurul orei 09.00, pe DN7, in zona Lutsch 2000. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre coliziunea intre doua autoturisme. In urma evenimentului rutier, doua persoane au fost ranite. Revenim cu amanunte. Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

