- Un barbat a suferit leziuni ușoare, dupa ce TIR-ul pe care il conducea s-a rasturnat pe carosabil, vineri dimineața, pe DN1,la ieșirea din Teiuș spre Aiud. Traficul este ingreunat. In urma unui accident rutier petrecut vineri dimineața, in jurul orei 6:20, pe DN 1, la ieșirea din Teiuș spre Alba, un…

- Un accident rutier grav a avut loc astazi dupa-amiaza, in jurul orei 18.30, pe Dealul Mare, pe sensul de mers Abrud – Alba Iulia. Din primele date, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile și a ajuns cu roțile in sus in valea Abrudelului. Traficul rutier in zona a fost dirijat de doua…

- Traficul este ingreunat, joi, intre Alba Iulia și Teiuș, din cauza unui accident intre doua autovehicule, soldat cu o victima, posibil incarcerata, anunța Poliția Alba. ”Trafic ingreunat pe DN1, in dreptul localitații Galda de Jos, din cauza unui accident in care sunt implicate doua autovehicule. Se…

- Un accident rutier s-a produs la ora 9.30 pe DN 2 E85, la iesirea din Limpeziș catre București. Este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme care au ieșit in afara carosabilului. In urma impactului au fost raniți șoferii mașinilor. In evenimentul rutier a mai fost implicat și un camion care…

- Trei persoane au fost ranite ușor, joi dimineața in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN1 la Santimbru. Traficul este blocat pe sensul de mers Aiud – Alba Iulia. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Alba Iulia – Teius, pe raza localitatii Santimbru,…

- Un accident rutier a avut loc vineri in jurul orei 18:30 intre Alba Iulia și Teiuș. Potrivit martorilor se pare ca este vorba despre un eveniment rutier in care a fost implicata și o motocicleta. Traficul in zona este ingreunat, in jurul orei 19:00 se circula pe o singura banda și coloana de mașini…

- Serviciul „InfoTrafic" al INP, informeaza ca la intersecția strazilor: Florilor – Studenților, este inregistrat accident rutier, automobilele implicate in scurt timp, vor fi inlaturate de la fața locului.

- Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 6:00, la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș, pe DN 1. Traficul este ingreunat miercuri dimineața la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș in urma unui eveniment rutier in care au fost implicate 3 autovehicule. In urma accidentului o persoana…