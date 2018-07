Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite ușor in urma unui accident rutier produs pe DN1 pe sensul de mers Alba Iulia – Cluj-Napoca, in zona localitații Dumbrava, sambata dimineața. Traficul este blocat. Potrivit INFOTRAFIC, in jurul orei 8:00, doua persoane au fost ranite ușor in urma unei coliziuni frontale intre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, la kilometrul 301, in zona localitatii Orastie, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autocamion, un autovehicul cu platforma si doua autoturisme. Cauza…

- Un accident rutier a avut loc, miercuri dimineața, in zona Basarab, un motociclist fiind ranit grav.Motociclistul se deplasa pe pasajul Basarab spre Piata Leu, iar din primele cercetari ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare și a intrat in coliziune cu parapetul de pe partea…

- Cinci persoane au ajuns luni la spital, in urma unui accident rutier produs pe DN17 in municipiul Campulung Moldovenesc, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Reprezentantul ISU...

- Un accident a avut loc, vineri in jurul orei 12:00, pe strada București din Alba Iulia, unde doua mașini au intrat in coliziune, dupa o neacordare de prioritate. Din primele date este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, una dintre persoanele aflate in mașinile implicate…

- Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața in jurul orei 9:00, in Alba Iulia, in apropiere de stația de salvare. Din primele informații, evenimentul rutier s-a produs din cauza unei neacordari de prioritate, autoturismul vișiniu intrand in coiziune cu microbuzul alb. Revenim cu amanunte.

- Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 6:00, la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș, pe DN 1. Traficul este ingreunat miercuri dimineața la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș in urma unui eveniment rutier in care au fost implicate 3 autovehicule. In urma accidentului o persoana…

- Un accident rutier s-a petrecut miercuri dimineața, in jurul orei 06:00, pe DN1, la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș. O persoana a fost ranita dupa ce trei autovehicule s-au lovit, in zona Oarda de Jos. Traficul rutier este ingreunat temporar. Polițiștii efectueaza cercetari pentru stabilirea cauzelor…