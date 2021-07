Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Ploiesti - Brasov, pe sensul catre Bucuresti, la kilometrul 79+500 de metri, in apropierea localitatii Baicoi, din judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Potrivit primelor informatii,…

- O persoana a murit și doua au fost ranite, vineri, dupa ce doua mașini s-au ciocnit pe DN 73, la intrarea in municipiul Brașov dinspre Cristian, județul Brașov. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune,…

- Accident grav, miercuri dimineața, pe autostrada A1 București-Pitești. O persoana a murit, iar alta e grav ranita, dupa ce un camion a intrat in trei vehicule oprite pe banda de urgența. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 București-Pitești,…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte doua au fost ranite. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov, la kilometrul 103, in zona…

- Accident rutier grav pe DN1, judetul Prahova. Doua persoane si au pierdut viata si alte trei au fost ranite.Accident rutier grav in judetul Prahova, soldat cu doi morti dupa ce doua masini s au lovit violent.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Doua persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost ranite. Medicii fac eforturi sa le salveze. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov,…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs marti dupa-amiaza in zona aeroportului Baneasa. Circulatia a fost restrictionata. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat ca, pe DN1 Bucuresti – Ploiesti, in zona aeroportului Baneasa, „s-a produs un impact intre trei…

