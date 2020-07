Accident rutier pe DN 7, între Deva şi Arad. Doi bărbați încarcerați. Intervine elicopterul SMURD A avut loc un accident rutier pe DN7 (Arad – Deva), in urma cu puțin timp, in dreptul localitații Julita, in comuna Varadia de Mureș, judetul Arad. Au fost implicate un autocamion cu prelata și un autoturism. Doi barbați sunt incarcerați. Intervine elicopterul SMURD. In autoturism sunt patru persoane, doi barbați și doi copii. Barbații ... The post Accident rutier pe DN 7, intre Deva si Arad. Doi barbați incarcerați. Intervine elicopterul SMURD appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

