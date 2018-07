Accident rutier pe DN 3, Murfatlar. Barbat de 81 de ani, lovit de un autoturism Un barbat de 81 de ani a fost lovit de un autoturism pe DN 3 Murfatlar, in timp de traversa prin loc nepermis.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 17.30, un barbat, de 28 de ani, a condus un autoturism pe DN 3, in localitatea Murfatlar, dinspre localitatea Ciocarlia catre Constanta si, ajungand la popas Murfatlar, a surprins si accidentat usor un barbat, de 81 de ani, care s a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis, fara a se asigura din partea dreapta a conducatorului auto. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

