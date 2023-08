Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav produs noaptea trecuta, pe drumul european 584, in județul Braila. Un autocar cu 72 de pasageri din Republica Moldova a fost implicat intr-un accident, iar autoritațile au activat Planul rosu de interventie.

- Traficul este blocat joi dimineata intre Fetesti si Lehliu, in urma unui accident in care au fost implicate patru masini, doua persoane fiind grav ranite, informeaza News.ro.”Pe DN 3A Fetesti-Lehliu, in zona localitatii Perisoru, judetul Calarasi, a avut loc o coliziune in care au fost implicate…

- Doua autoturisme si un autocamion au fost implicate miercuri intr-un accident pe DN 24 Barlad – Vaslui, in zona comunei Costesti, judetul Vaslui, cinci persoane fiind ranite. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 24 Barlad – Vaslui, in zona comunei Costesti,…

- Un accident intre patru masini si un ansamblu de vehicule s a produs pe DN 71, in localitatea Moara Noua din judetul Dambovita. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 71 intersectie cu DJ 701, in zona localitatii Moara Noua, judetul Dambovita, s a produs…

- Șapte persoane sunt evaluate medical in urma unui accident care a avut loc joi pe DN 2 -E85, la ieșirea din Adjud, județul Vrancea, intre o mașina și un autocar.​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 (E85) Adjud-Focșani, la ieșirea din localitatea Adjud,…

