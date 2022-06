Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist din Odorheiu Secuiesc a decedat, duminica, intr-un accident produs pe DN 13A, dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism, a informat IPJ Harghita, potrivit Agerpres."Echipa operativa, care s-a deplasat la fata locului, a constatat, din primele cercetari, ca un barbat, de 59 de ani,…

Un motociclist din Odorheiu Secuiesc a decedat, duminica, intr-un accident produs pe DN 13A, dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism, a informat IPJ Harghita.

- FOTO VIDEO| Accident rutier in Alba Iulia: Un autoturism a intrat in coliziune cu un scuter FOTO VIDEO| Accident rutier in Alba Iulia: Un autoturism a intrat in coliziune cu un scuter Un accident rutier a avut loc miercuri, 8 iunie, in jurul orei 17:00, in zona Dedeman, din Municipiul Alba Iulia. Din…

- Un motociclist din Alba și-a pierdut viața intr-un accident rutier care s-a petrecut astazi, 5 iunie 2022, pe DN 66, la intersecția cu localitatea Tampa, in apropiere de Simeria. Din primele informații, un accident moto a avut loc pe DN 66 Deva-Hațeg, la km 207, in apropierea localitații Tampa, unde…

- Accident rutier la Ciumbrud: Șofer de 26 de ani, BEAT la volan, a intrat in coliziune cu un autoturism parcat și s-a rasturnat Accident rutier la Ciumbrud: Șofer de 26 de ani, BEAT la volan, a intrat in coliziune cu un autoturism parcat și s-a rasturnat Un accident rutier a avut loc in noaptea de 8…

- Miercuri, 4 mai, la ora 15.25, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane, in localitatea Buciumi. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat de 43 de ani din Republica Moldova,…

- Accident rutier pe DJ 107 M Rimetea – Aiud: Un șofer baut a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un autoturism. Ce indica aparatul etilotest Accident rutier pe DJ 107 M Rimetea – Aiud: Un șofer baut a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un autoturism. Ce indica aparatul etilotest…

- Coliziune intre un autotren si un autoturism pe raza localitatii Spataresti, judetul Suceava.Intervin la fata locului pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanta SMURD TIM Terapie Intensiva Mobila cu sprijinul unui echipaj SAJ.O persoana implicata in eveniment este monitorizata…