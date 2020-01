Accident rutier pe DJ 222 intre Tulcea si Agighiol. Doua victime, dintre care una a decedat (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- S-a intamplat luni, in jurul orei 14, la Uzunu și, ca de obicei, primii care dau detalii despre eveniment sunt pompierii de la ISU: ”Astazi, ora 14:00, ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina la un accident rutier produs pe DJ 603, in localitatea Uzunu. La locul solicitarii s-au deplasat o autospeciala…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața la ieșirea din municipiul Arad spre Oradea, in zona Metro. „Au fost alocate forte ale Detașamentului de Pompieri Arad, o autospeciala de descarcerare, SMURD Terapie Intensiva Mobila și o autospeciala de stingere. La sosirea echipajelor de intervenție…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in jurul orei 22.30, pe DJ201B, in zona localitatii Ciochina, unde o masina rasturnata in afara partii carosabile.Ani Cercel, purtatorul de cuvant al ISU Ialomita, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "la locul accidentului s a deplasat de urgenta Detasamentul…

- Un accident rutier a avut loc in afara localitatii Babadag.Din primele verificari efectuate de politisti a rezultat faptul ca, la data de 24 decembrie a.c., un tanar in varsta de 19 ani, din localitatea Baia, judetul Tulcea, in timp ce conducea un auto in afara localitatii Babadag, judetul Tulcea, intr…

- Gruparea pirotehnica din cadrul Detasamentului de pompieri Tulcea a fost solicitata sa intervina in zona localitatii Peceneaga, cu ocazia descoperirii unui element de munitie neexplodata.Doi pirotehnisti s au deplasat la locul interventiei si in urma cercetarilor au stabilit ca elementul de munitie…

- Un accident rutier s a petrecut pe DN22 E87, in afara localitatii Baia, jud.Tulcea, informeaza ISU Tulcea. Accidentul s a soldat cu 4 victime.Cercetarea la fata locului in desfasurare.In acest moment traficul rutier este blocat.UPDATE Salvatorii Statiei de pompieri Babadag au fost solicitati sa intervina…

- La ora 13:30, un apel la 112 a anunțat producerea unui accident rutier pe șoseaua de centura a municipiului Focșani. Din primele informații, sunt implicate patru autoturisme și trei persoane sunt incarcerate. Vom reveni cu noi date. UPDATE! Patru echipaje ale Detașamentului de Pompieri Focșani intervin…

- Componenta echipei de handbal CSS Tulcea, Teodora Tulbegeanu se afla alaturi de alte doua tinere in momentul in care a avut loc accidentul, scrie stirilekanald.ro. Internata la Spitalul Floreasca din București, are bazinul rupt și nevoie urgenta de transfuzie, motiv pentru care concurenții de la…