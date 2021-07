Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 9 iulie 2021, in jurul orei 12.15, pe DN 1, pe raza localitații Oiejdea, un barbat, de 58 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Teiuș – Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autotren, condus de un barbat, de 63 de ani, din comuna Pucheni, județul Dambovița. In urma…

- Tulcea: Accident rutier intre un autoturism si o motocicleta.In noaptea de 07 08.07.2021, politistii tulceni au intervenit la un accident rutier ce a avut loc pe str. Inginer Dumitru Ivanov din municipiul Tulcea. Potrivit IPJ Tulcea, la fata locului, politistii au constatat ca se produsese o coliziune…

- Un motociclist a fost ranit grav, sambata 26 iunie, in jurul orei 13.3o, intr-un accident rutier petrecut pe raza localitații Șugag. Potrivit IPJ Alba, motociclistul a fost ranit dupa o coliziune cu un autoturism. Motociclistul era inconștient la ora transmiterii informațiilor de catre reprezentații…

- Accident la Sebeș. Un barbat de 72 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un moped, pe strada Mihail Kogalniceanu, din Sebeș, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un tanar, de 19 ani, din localitatea Rahau. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca mopedistul nu deține…

- Un barbat, din Hunedoara, a fost ranit duminica intr-un accident rutier produs pe Transalpina, intre Novaci și Ranca. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat, de 40 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 C, din direcția orașului Novaci…

- VIDEO| ACCIDENT rutier pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu: O mașina inmatriculata in județul Alba, facuta „PRAF”, dupa o coliziune cu un alt autoturism Un accident rutier s-a produs in cursul acestei zile, 8 iunie, in jurul orei 14:00, pe autostrada Autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in acesta fiind implicat…

- Șofer din Alba implicat intr-un accident rutier in Bihor: Un barbat de 26, ranit in urma coliziunii Șoferul unei autoutilitare din Ocna Mureș a fost implicat intr-un accident rutier care a avut loc sambata, la ora 17.55, pe D.N. 1, in localitatea bihoreana Tinaud. Sambata, 8 mai a.c., la ora 17.55,…

- ACCIDENT RUTIER la OCNA MUREȘ: Minor de 11 ani transportat la spital, dupa ce un tanar 18 ani a intrat in coliziune cu un autoturism pe contrasens Un accident rutier a avut loc sambata, 1 mai, in jurul orei 11:30, in Ocna Mureș, unde un tanar de 18 ani a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune…