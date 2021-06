ACCIDENT rutier pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș. Două autoturisme s-au lovit, în zona Cunța Un accident rutier a avut loc sambata, in jurul orei 12:00, pe Autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș. Potrivit unui cititor Alba24, doua autoturisme s-au lovit, la intrare in județul Alba, in zona Cunța. Din primele informații se pare ca in evenimentul rutier au fost implicate un autoturism marca BMW inmatriculat in județul […] Citește ACCIDENT rutier pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș. Doua autoturisme s-au lovit, in zona Cunța in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

