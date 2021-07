Accident rutier pe A2. Mai multe victime In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in pe Autostrada A2, incepand cu km 174 pana la km 184.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier.In urma impactului, au rezultat multiple victime. La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor precum si echipaje ale Politiei Rutiere pentru a stabili cu exactitate cauzele si circumstantele in care a avut loc evenimentul. Interventia se afla in desfa ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier pe DN22A, in zona Hanul Morilor, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe DN22A, in zona Hanul Morilor, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua…

- Incendiu pe autostrada A2In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe autostrada A2, in dreptul km 173, spre Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs la un tir. La locul incendiului au fost trimise echipaje…

- Accident rutier in judetul Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in centrul localitatii Castelu din judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.In urma impactului,…

- Accident rutier pe DN22, la iesire din Tariverde. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe DN22, la iesire din Tariverde.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.In urma impactului,…

- Pompierii intervin pe autostrada A2. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in judetul ConstantaDin primele informatii este vorba despre un incendiu auto pe autostrda A2, la nodul ruiter, la iesire catre Valu lui Traian.La locul accidentului…

- Accident rutier pe A2, in dreptul localitatii Cernavoda, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe A2, in dreptul localitatii Cernavoda, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier…

- Accident rutier la km 211, pe autostrada A2, directia dinspre Bucuresti.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la km 211, pe autostrada A2, directia dinspre Bucuresti.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier o duba…

- Accident rutier pe autostrada A2, km 157. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe autostrada A2, km 157.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme. S au semnalat scurgeri de combustibil.In…