- Accidentul din Slatioara, judetul Olt, in care doua persoane au murit, a fost transmis pe facebook de un pasager luat la ocazie de soferul baut. Barbatul, care si-a pierdut sotia in urma evenimentului rutier, a spus, sambata, ca a decis sa filmeze sperand ca politistii il vor opri pe sofer.

- Pasagerul care, vineri-seara, a transmis live pe Facebook o cursa nebuna, terminata cu moartea a doi oameni, unul dintre ei chiar sotia lui, a publicat o fotografie cu soferul vinovat, cu un mesaj scurt. Internautii, insa, il taxeaza dur.

