- Un barbat si o femeie au decedat, in noaptea de luni spre marti, dupa ce autoturismul cu care circulau pe DN 61 s-a rasturnat in afara carosabilului, informeaza Agerpres.Potrivit informatiilor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu, accidentul rutier…

- Vineri, 25 septembrie 2020, in jurul orei 17.00, pe DJ 704A, pe raza comunei Sasciori, un barbat de 31 de ani, din localitatea Rachita, in timp ce conducea un autoturism in direcția Sasciori – Rachita, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma…

- Accident rutier in judetul Ialomita.In aceasta dimineata, in jurul orei 07:00, pe raza municipiului Urziceni s a produs un accident de circulatie soldat cu pagube materiale.Din verificarile efectuate a reiesit ca in timp ce un barbat de 29 de ani din municipiul Urziceni conducea un autoturism pe strada…

- Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 20:30, pe centura ocolitoare a municipiului Gherla. Din primele informații, doua autovehicule au fost implicate in accident, iar unul dintre ele s-a izbit de un stalp și s-a rasturnat. In urma apelului la 112, la fața locului…

- Fiul judecatoarei Elena Dafinescu de la Judecatoria Novaci a accidentat mortal o femeie, miercuri seara in orașul Novaci. Dupa accident, șoferul a parasit locul faptei, insa s-a prezentat a doua zi la poliție, cand inca mai avea o concentrație mare de alcool in aerul expirat. Tanarul nu este la prima…

- In data de 04.08.2020, in jurul orei 02:20, Poliția Municipiului Vulcan a fost sesizata despre faptul ca un autoturism a lovit gardul unui imobil situat pe strada Merișori, din municipiul Vulcan. Echipa operativa care s-a deplasat la fața locului a constatat faptul ca un barbat de 37 de ani,…

- La data de 16 iulie a.c., in jurul orei 17.10, pe V.O.1K, a avut loc un accident rutier, in urmatoarele circumstanțe: Un tanar, in varsta de 19 ani, care conducea un autoturism din direcția Sibiu catre București, la km 9+750m, a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat in varsta…