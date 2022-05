Accident rutier lângă Stremț: șofer rănit după ce a intrat cu mașina într-un tractor Accident rutier langa Stremț: șofer ranit dupa ce a intrat cu mașina intr-un tractor Un barbat din Stremț a fost ranit intr-un accident rutier petrecut pe drumul comunal din zona. Se afla la volanul unui autoturism și a intrat in coliziune cu un tractor. Potrivit IPJ Alba, luni, 2 mai, in jurul orei 10.10, pe DC 78, in afara localitații Stremț, un barbat de 35 de ani, din comuna […] Citește Accident rutier langa Stremț: șofer ranit dupa ce a intrat cu mașina intr-un tractor in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

