- Un accident rutier a avut loc luni dimineața, in localitatea Nima. In urma impactului au rezultat 2 victime, un barbat și o femeie, care au fost transportați la spital in vederea ingrijirilor de specialitate.„Accident rutier in localitatea Nima, 2 victime, barbat și femeie, transportate la spital de…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in Bunești (langa Gherla). Din informațiile primite de la IPJ, in accident a fost implicat un șofer din Turda, in varsta de 54 de ani. Trei... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ACCIDENT rutier la Sebeș: Un barbat, transportat la spital dupa o coliziune intre doua motociclete ACCIDENT rutier la Sebeș: Un barbat, transportat la spital dupa o coliziune intre doua motociclete Un accident rutier a avut loc in seara zilei de marți, 13 iulie, in jurul orei 22.00, pe strada Dorin…

- Accident rutier in statiunea Mamaia. Un copil primeste ingrijiri medicale.Un accident rutier s a produs marti dupa amiaza, in zna Hotelului Tomis din statiunea Mamaia. Din primele informatii, in urma accidentului a rezultat o victima. Este vorba despre unn copil de 8 ani.Baiatul primeste ingrijiri medicale…

- Accident rutier la intrare in localitatea Gura Humorului, dinspre Falticeni, judetul Suceava.Un accident rutier s a produs astazi, intre doua microbuze ce transportau persoane si un autoturism, la trecerea la nivel cu cale ferata, la intrarea in localitatea Gura Humorului, dinspre Falticeni, judetul…

- Eveniment Accident rutier cu victime, la intrare in Roșiori de Vede iunie 22, 2021 09:59 Un accident rutier cu victime s-a produs, marți dimineața, pe E70, la intrare in municipiul Roșiori de Vede. Din primele date, in urma impactului dintre doua mașini, au avut nevoie de ingrijiri medicale patru…

- FOTO| ACCIDENT RUTIER GRAV, langa Teleac: O pasagera, aproape de a fi OMORATA de un indicator La data de 21 iunie 2021, in jurul orei 17.40, pe DJ 107C, pe raza localitații Teleac, un barbat de 55 de ani, din municipiul Vulcan, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune…

- Accident grav in raionul Hincești. Un barbat a ajuns la spital dupa ce mașina n care se afla ca pasager a derapat de pe traseu, fiind proiectata sub un podeț. La 31 mai 2021, în Serviciul de Garda al IP Hîncești a parvenit un apel telefonic precum ca pe traseul Hîncești-Bozieni…