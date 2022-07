Accident rutier la Vladimirescu: două persoane au fost rănite In aceasta dimineața, doua mașini s-au ciocnit pe raza comunei Vladimirescu. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite. A fost necesara intervenția unui echipaj de descarcerare al pompierilor aradeni. „Astazi, 22.07.2022, in jurul orei 10:00, pompierii aradeni au fost solicitați pentru intervenția in cazul unui accident rutier produs in comuna Vladimirescu, in care au […] The post Accident rutier la Vladimirescu: doua persoane au fost ranite appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

