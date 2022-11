Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT la Aiud: Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa strada prin loc nepermis Un accident rutier a avut loc duminica, 13 noiembrie, pe o strada din Aiud. Un barbat de 68 de ani din municipiu a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce…

- Polițiștii clujeni au intervenit joi dimineața, la un accident rutier produs la intersecția strazilor Cloșca și Nicolae Titulescu, din municipiul Dej. Din primele informații, doua șoferițe ar fi fost implicate in incident, iar una dintre acestea a fost transportata de urgența la spital.„La data de 10…

- ACCIDENT la Cugir: Barbat lovit pe trecerea de pietoni de un autoturism, pe o strada din oraș. A fost transportat la spital Un barbat de 65 de ani care traversa strada pe o trecere de pietoni din Cugir a fost lovit miercuri dimineața de un autoturism condus de un barbat in varsta de 55 de ani. Potrivit…

- La data de 8 octombrie 2022, in jurul orei 13,30 polițiștii din Cugir au intervenit pe strada Victoriei din Cugir unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca un tanar de 20 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a…

- Accident grav. Un barbat, in varsta de 29 de ani, a condus un autoturism pe strada Avram Iancu din municipiul Lugoj, iar la intersecția cu strada 20 decembrie 1989 a intrat in coliziune cu o motocicleta condusa de un barbat, in varsta de 25 de ani. In urma impactului motocicleta a fost proiectata intr-un…

- Luni, 26 septembrie 2022, in jurul orei 11.45, o tanara de 21 de ani, din comuna Galda de Jos, in timp ce conducea un autoturism pe B-dul. Revoluției din Alba Iulia, nu a pastrat distanța fața de autoturismul care circula in fața sa și era condus de un barbat de 53 de ani, din Alba […] The post Un barbat…