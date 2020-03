Stiri pe aceeasi tema

- In data de 21.02.2020, ora 16:57, Poliția Municipiului Brad, a fost sesizata prin intermediul Serviciului de Urgența 112, cu privire la faptul ca, pe DN 76, in localitatea Luncoiu de Jos, a avut loc un accident de circulație, soldat cu victime omenești, in care au fost implicate trei autoturisme.…

- Accident rutier produs joi, in prima parte a zilei, de un tanar care a adormit la volan. Barbatul conducea pe centura Aradului, atunci cand, pe fondul oboselii, a adormit și a intrat pe sensul opus de mers, intrand intr-un microbuz. A scapat cu rani ușoare. Tanarul in varsta de 20 de ani, din județul…

- In data de 19.02.2020, in jurul orei 07:50, un barbat de 40 de ani, din comuna Roșia Montana, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe DN74, in localitatea Zdrapți, din direcția Abrud spre Brad, nu a adaptat viteza de deplasare intr-o curba la stanga, pe un carosabil umed, iar autoturismul…

- Accident rutier, la primele ore ale dimineții, in Timișoara. Un barbat a fost acroșat de un autoturism, in timp ce incerca sa treaca strada printr-un loc nepermis. Incidentul s-a petrecut in zona Calea Buziașului. O femeie in varsta de 54 de ani conducea pe strada Stan Vidrighin, dinspre strada Ștefan…

- Accident rutier, azi-dimineața, produs de un barbat baut, pe un drum din Timiș. O persoana a fost ranita și transportata la spital, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Incidentul a avut loc pe DJ 684, in apropiere de localitatea Curtea. Un șofer in varsta de 54 de ani nu s-a oprit la intersecția…

- O femeie a fost ranita și transportata la spital, in urma unui accident rutier, care a avut loc in aceasta dupa-amiaza, la interescția unor strazi din Timișoara. Incidentul s-a petrecut din pricina neacordarii de prioritate. Un tanar in varsta de 21 de ani conducea pe strada Infrațirii, dinspre Gara…

- Saptamana s-a sfarșit prost pentru o tanara din Timișoara, care a fost ranita și transportata la spital, in urma unui accident rutier. Incidentul s-a petrecut din cauza unui șofer care nu a cedat trecerea. Șoferul vinovat conducea pe strada Mihail Jora, iar cand a intrat pe bulevardul Eroilor, nu a…

- Un barbat a ajuns la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timișoara. Vina pentru producerea incidentului o poarta o femeie in varsta de 55 de ani. Accidentul s-a produs la intersecția strazilor Tudor Vladimirescu și Dragalina. Persoana vinovata nu a cedat trecerea atunci cand a patruns…