ACCIDENT RUTIER la Tărtăria, pe DN7: Două persoane au fost asistate medical de Garda de Intervenție Sebeș ACCIDENT RUTIER la Tartaria, pe DN7: Doua persoane au fost asistate medical de Garda de Intervenție Sebeș ACCIDENT RUTIER la Tartaria, pe DN7: Doua persoane au fost asistate medical de Garda de Intervenție Sebeș Garda de Intervenție Sebeș a intervenit pentru acordare prim ajutor medical și asigurare masuri PSI, in noaptea de 18 – 19 decembrie, la un accident rutier produs pe DN 7, pe raza localitații Tartaria in care a fost implicat un autoturism cu doua persoane la bord. Victimele incidentului rutier au fost asistate medical fiind conștiente, neincarcerate. Forte alocate: 1 ASAS, 1 Descarcerare… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier produs, vineri seara, pe drumul european E 58, intre localitatile Hudum si Baisa, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu, arata Agerpres. Potrivit sursei citate,…

- Accident rutier in Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in urma cu cateva momente in Palazu Mare.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier intre un autoturism si un biciclist in Palazu Mare. Biciclistul avea un pasager copil…

- Din primele informatii doua persoane au fost ranite, victimele fiind constiente.Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata n.r. 9 noiembrie 2021 pe DN2A in Judetul Constanta.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta evenimentul rutier…

- Salvatorii au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in Mangalia. Trei victime.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi in Mangalia.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier intre trei autoturisme, in Mangalia, in apropiere…

- Doua persoane si-au pierdut viata, luni dimineata, in urma unui accident rutier produs in satul Miorcani din comuna Radauti Prut, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Alte trei persoane au fost ranite, fiind transportate la spital…

- Accident rutier pe DN2A. Doua victime constiente.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier intre doua autoturisme, intre satele Dorobantu si Nicolae Balcescu.In urma…

- Un accident rutier in care au fost implicate o autorulota si un autoturism a avut loc, sambata, pe DN 1 in zona Posada, patru persoane, intre care un copil de un an, fiind transportate la spital. Copilul a suferit un traumatism cranio-cerebral, iar alte trei persoane care au ramas prinse intre fiare…

- rutier este blocat sambata dupa-amiaza pe DN 1B Ploiesti-Buzau din cauza unui accident rutier in care au fost implicate mai multe autovehicule, opt persoane fiind evaluate medical. Inspectoratul Judetean de Politie Prahova informeaza ca evenimentul s-a petrecut in localitatea Loloiasca, fiind…