Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de 75 de ani din Alba, care emana miros de alcool, a refuzat sa fie testat de polițiști cu aparatul etilotest: Pedeapsa primita de oamenii legii Un șofer de 75 de ani din Alba, care emana miros de alcool, a refuzat sa fie testat de polițiști cu aparatul etilotest: Pedeapsa primita de oamenii…

- Un barbat din Saniacob s-a ales cu dosar penal dupa un eveniment nefericit și stupid in același timp. In timp ce conducea un tractor, colegul sau care statea in remorca din spatele utilajului, a cazut dupa ce s-a dezechilibrat. Șoferul din localitatea Saniacob ducea in remorca un barbat din Florești,…

- Șofer din Sebeș prins cu 1,52 alcoolemie, la volan. Polițiștii i-au deschis dosar penal Un barbat din Sebeș este cercetat penal dupa ce polițiștii l-au depistat in trafic, la volan, sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat alcoolemie de 1,52. Potrivit IPJ Alba, duminica, 6 martie, in jurul orei…

- Acțiune a polițiștilor din Sebeș: Peste 100 de șoferi au fost testați, in weekend, cu aparatul etilotest Peste 100 de conducatori auto au fost testați, privind consumul de alcool, la sfarșitul saptamanii trecute, de catre polițiștii din Sebeș. Doi dintre aceștia au urcat la volan dupa ce au consumat…

- Un șofer de 33 de ani, implicat in noaptea de sambata spre duminica, intr-un accident in Capitala, a fost incatușat de polițiști, dupa ce a devenit recalcitrant cand i s-a cerut sa fie testat cu aparatul etilotest.

- Barbat din Sibiu, prins BEAT la volanul autoturismului, de DOUA ori in aceeași noapte: A refuzat testarea cu aparatul etilotest Barbat din Sibiu, prins BEAT la volanul autoturismului, de DOUA ori in aceeași noapte: A refuzat testarea cu aparatul etilotest Un barbat din județul Sibiu a fost prins, in…

- Un polițist din Buzau – cercetat disciplinar dupa ce ar fi consumat droguri și s-ar fi dus imbracat in uniforma la prostituate, unde a refuzat sa plateasca – a provocat, sambata, un accident rutier și a refuzat prelevarea de probe biologice, motiv pentru care s-a ales cu dosar penal. “In noaptea de…

- La data de 13 ianaurie a.c., ora 11:20, politistii din cadrul Biroului Rutier au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Zalau. La volanul autoturismului se afla un zalauan de 25 de ani. Testarea cu aparatul Drugtest a evidentiat prezenta unor…