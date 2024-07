Accident rutier la Răcăciuni Bacau, 30 iulie 2024 – In aceasta seara, un grav accident rutier s-a produs pe Drumul Național 2 (DN 2), in exteriorul localitații Racaciuni, județul Bacau. Incidentul a avut loc prin coliziunea violenta dintre un autoturism și un camion. Autoritațile au intervenit rapid la fața locului, unde echipaje de poliție, ambulanța și pompieri au acordat […] Articolul Accident rutier la Racaciuni apare prima data in Deșteptarea.ro - Liderul presei bacauane . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

