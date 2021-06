Accident rutier la Mircea Voda-judetul Constanta. Este implicat un motociclist. O victima

Un accident de circulatie mai putin obisnuit a fost anuntat in jurul orelor 05.00 la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a explicat salvatorilor ca un motociclist are nevoie de ingrijiri medicale de specialitate dupa ce a intrat cu motocicleta intr un copac cazut pe carosabil in Mitcea Voda Sat judetul Constanta.La locul indicat au fost trimise o ambulanta SMURD si o autospeciala de stins incendii de la Detasamentul Medgidia.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...