Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulatie a fost anuntat, cu cateva minute inainte de miezul noptii, la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Apelantul indica drept loc al evenimentului rutier iesirea din localitatea Garliciu judetul Constanta.Acesta mai spunea ca un autoturtism a intrat in gardul…

- Un accident rutier a avut loc in Rebrișoara. Un autoturism cu semn de incepator a intrat in plin in remorca unui tractor, incarcata cu pamant. Șoferul a ramas incarcerat. Echipaje ale Poliției și celor de la ISU BN au intervenit in localitatea Rebrișoara la un accident rutier. Un autoturism, care avea…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, la iesire din Campulung Moldovenesc, spre Suceava.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava, a declarat, pentru ZIUA de Constanta, ca in evenimenttul rutier sunt implicate doua masini, cu cinci ocupanti, unul dintre ei fiind incarcerat.La…

- Ziarul Unirea ACCIDENT RUTIER pe Calea Moților din Alba Iulia: O persoana ranita dupa o coliziune intre un autoturism și un autobuz din cauza unei neacordari de prioritate La data de 25 octombrie 2019, in jurul orei 07.40, pe str. Calea Moților din Alba Iulia, un barbat de 67 de ani, din Alba Iulia,…

- Un accident rutier soldat cu doua victime s-a produs miercuri dimineata pe DN 1B, Buzau - Ploiesti. Potrivit IPJ Buzau, este vorba despre o coliziune intre un microbuz si un autoturism. Evenimentul rutier s-a produs pe raza localitatii Vintileanca.

- Un accident rutier soldat cu doua victime s-a produs miercuri dimineata pe DN 1B, Buzau - Ploiesti. Potrivit IPJ Buzau, este vorba despre o coliziune intre un microbuz si un autoturism. Evenimentul rutier s-a produs pe raza localitatii Vintileanca.

- Un accident rutier a fost anuntat la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta prin telefonul de urgenta 112.Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc, putin inainte de miezul noptii, in intersectia strazilor Unirii cu Rachitasi, din municipiul Constanta.La locul indicat de…

- Sambata dupa-amiaza, pe DN1, in dreptul comunei Cornu, s-a produs un accident de circulație mai puțin obișnuit. Un autoturism a parasit carosabilul și s-a rasturnat, cel mai probabil dupa ce conducatorul auto, un barbat in varsta de 65 de ani, din Ploiești, a adormit la volan.