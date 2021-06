Accident rutier la Măneşti. Un bărbat, grav rănit, a fost preluat de elicopterul SMURD Ieri, in jurul orei 11, un echipaj SMURD, o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un echipaj de descarcerare, precum si salvatori din cadrul Detasamentului de pompieri nr. 1 Ploiesti au ajuns la Manesti, pentru a acorda primul ajutor soferului unui autoturism care intrase intr-un stalp. De asemenea, la locul evenimentului rutier au fost prezenti si un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ, precum si politisti din cadrul IPJ Prahova. In contextul in care victima – un barbat in varsta de aproximativ 78 de ani – prezenta mai multe politraumatisme, a fost solicitat si elicopterul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterul SMURD a intervenit, luni 28 iunie, pentru salvarea unui sofer implicat intr-un accident petrecut pe un drum judetean din comuna prahoveana Manesti. Barbatul, in varsta de 78 de ani, se afla la volanul unei Dacia.

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe autostrada A1, in zona vamii Nadlac. Un autoturism a intrat intr-un TIR staționat. „Accident rutier cu o victima conștienta incarcerata, un autoturism a intrat intr-un TIR aflat in staționare pe A1 la vama Nadlac. Intervine un echipaj descarcerare,…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe autostrada A1, in zona vamii Nadlac. Un autoturism a intrat intr-un TIR staționat. „Accident rutier cu o victima conștienta incarcerata, un autoturism a intrat intr-un TIR aflat in staționare pe A1 la vama Nadlac. Intervine un echipaj descarcerare,…

- Un barbat de aproximativ 50 de ani a fost implicat, vineri, intr-un accident cu parapanta, intre Siria si Ghioroc, in judetul Arad, dupa ce la aterizare s-a agatat de firele de electricitate. Acolo a intervenit elicopterul SMURD care l-a preluat pe parapantist si l-a transportat de urgenta la Spitalul…

- Vineri noapte, in jurul orei 00:30, s-a produs un accident rutier la intersectia strazilor Rudului si Plaiesilor, fiind avariate 4 autoturisme. Potrivit IJP Prahova, doi soferi in varsta de 20 de ani au intrat in coliziune in intersectia mentionata, iar in urma impactului, au mai fost avariate…

- Accident rutier pe DN 22 intersectie spre Oituz. Un accident rutier a avut loc pe DN 22 intersectie spre Oituz.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului Constanta spune ca evenimentul rutier s a soldat cu doua victime. La fata locului se afla un echipaj…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs marti dupa-amiaza in zona aeroportului Baneasa. Circulatia a fost restrictionata. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat ca, pe DN1 Bucuresti – Ploiesti, in zona aeroportului Baneasa, „s-a produs un impact intre trei…

- Un accident rutier a avut loc pe DN 79, Arad-Oradea, la ieșirea din Zimandu Nou spre Șimand. „Sunt implicate doua autoturisme, ieșite in afara parții carosabile. Sunt doua victime, o persoana blocata in mașina. Au intervenit: descarcerarea mica și A 2003 de la Detașamentul Arad, șase subofițeri, un…