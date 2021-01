Accident rutier la intrarea în Poiana Brașov! ISU Brașov intervine la un accident rutier produs pe DN 1E, la intrare in Poiana Brașov. Doua autoturisme implicate și au rezultat doua victime conștiente, neincarcerate. Se acționeaza cu o autospeciala de stins incendii cu apa și spuma și doua echipaje SMURD. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! The post Accident rutier la intrarea in Poiana Brașov! appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

