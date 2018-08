Accident rutier la intersectia strazii Bucovinei cu Nicolae Iorga. Un sofer ranit

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la Medgidia. Potrivit IPJ Constanta, din investigatiile efectuate s a stabilit ca, astazi, ora 13.30, un barbat, de 61 de ani, a condus un autoturism pe strada Romana, din Medgidia, dinspre strada Oprea Haraciu unde, ajungand la intersectie cu strada…

- Astazi in jurul orei 14 :10, un barbat in varsta de 73 de ani, a condus autoturismul marca Fiat , pe bd. Aurel Vlaicu, dinspre I.C Bratianu catre Bulevardul. Baba Novac, iar in dreptul magazinului Leroy Merlin, nu a pastrat o distanta corespunzatoare, moment in care intra in coliziune fata spate cu…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la Eforie Nord. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 10,00, o femeie, de 27 de ani, a condus un autoturism pe strada Bogdan Voda, dinspre Eforie Sud catre Agigea unde, la intersectia cu strada Bucovina, pe fondul nerespectarii semnificatiei…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, La data de 7 iunie a.c., ora 15.53, un barbat, de 62 de ani, a condus un autoturism pe strada Recoltei din Constanta, dinspre strada Lebedei catre strada Timpuri Noi, unde in intersectie cu strada Dumbraveni,…

- In acesta dimineata , in jurul orei 07.30, o femeie, in varsta de 53 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe strada Tulcei din municipiu, dinspre bulevardul Tomis catre strada Barbu Stefanescu Delavrancea. Politistii spun ca in momentul in care a ajuns la intersectia cu strada Stefanita Voda,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, la intersectia bulevardului Mamaia cu strada Nicolae Iorga, chiar in fata sediului IPJ Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 31 mai a.c., in jurul orei 14:36, o tanara, in varsta de 21 de ani, a condus un autoturism…

- Astazi, in jurul orei 11.10, un barbat, de 41 de ani, a condus o autoutilitara pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian.Aflat pe prima banda, cu directia catre Constanta, la iesirea din localitate a efectuat viraj la stanga cu intentia de a intoarce peste marcajul longitudinal dublu continuu, moment…

- Azi, in jurul orei 08.50, un barbat, in varsta de 30 de ani, a condus un autoturism pe strada Sarmisegetuza, din Constanta, directia A. Iancu Olteniei, unde la intersectia cu strada Atelierelor, pe fondul nerespectarii semnificatiei indicatorului rutier Oprire, a patruns in intersectie si a intrat in…