O persoana a murit, iar alte doua au fost grav ranite intr-un accident produs luni dimineata pe DN 7, in dreptul localitatii Proeni, si in care sunt implicate doua autotrenuri, au informat reprezentantii Politiei Valcea.

Doua masini s-au ciocnit, vineri, pe DN 1 , la iesire din municipiul Sibiu, patru persoane fiind ranite. Traficul in zona localitatii Cristian este blocat, conform news.ro.

Trei persoane, intre care si un copil de sase ani, au fost ranite joi intr-un accident rutier produs in municipiul Focsani, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres.

Un barbat de 64 de ani a murit intr-un accident de circulatie care a avut loc duminica noaptea pe DN 66, in localitatea Baru, dupa ce victima a traversat drumul printr-un loc nemarcat si nesemnalizat, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, potrivit Agerpres.

Un barbat a murit și doua femei au ajuns la spital in urma unui accident produs sambata pe o șosea din județul Cluj, informeaza Mediafax.

Șase studenți și antrenorul lor au fost uciși, impreuna cu alte doua persoane, cand o duba care transporta membri ai echipelor de golf ale unei universitați din New Mexico și o camioneta s-au ciocnit marți seara in vestul Texasului, au anunțat autoritațile.

O fata de 17 ani si-a pierdut viata iar alte patru persoane au fost ranite grav, in urma unui accident rutier produs in noaptea de sambata spre duminica, in care au fost implicate un autoturism si un TIR, in orasul Chisineu-Cris, conform Agerpres.

Un copil in varsta de cinci ani si mama lui au fost raniti, marti seara, intr-un accident rutier petrecut in municipiul Constanta, iar echipajul SMURD trimis sa le acorde ingrijiri medicale a fost lovit de o masina, anunța news.ro.