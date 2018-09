Accident rutier la iesire din Ovidiu. Trei persoane, transportate la spital

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe bulevardul Tomis la iesire din Constanta catre Ovidiu, in apropierea sediului Camerei de Comert. Din primele informatii doua autovehicule au fost implicate, iar doua persoane au fost ranite. Potrivit ISU Dobrogea, victimele sunt constiente. ...

- Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dimineata pe DN22 intre localitatile Lumina si Constanta. Din primele informatii un TIR si doua autoturisme au fost implicate. Trei persoane au fost ranite. Potrivit SAJ Constanta la fata locului intervin elicopterul SMURD, un echipaj SMURD C si un echipaj…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN39A in judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, In jurul orei 13.30, un turist, in varsta de 22 de ani, a condus un autoturism pe DN39A, dinspre DN39 catre Agigea si, ajungand la intersectia cu str Nicolae Titulescu, nu a pastrat o distanta…

- Sapte persoane au fost implicate, sambata seara, intr-un accident rutier care s-a produs intre doua autoturisme, pe drumul dintre Ineu si Bocsig, trei victime fiind transportate la spital, au informat...

- Un grav accident a avut loc pe Soseaua Antiaeriana din Capitala. In dreptul numarului 79, un microbuz cu calatori intrat intr-un stalp, 9 persoane fiind ranite. Sapte dintre victime (4 adulti si 3 copii) vor fi transportate la spital.

- Mai multe persoane au fost ranite, luni dimineata, in urma impactului dintre un autocar, un microbuz si o autoutilitara, pe DN 79, intre localitatile Les si Nojorid. 11 persoane au fost transportate la spital.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara la iesire din Ovidiu, judetul Coinstanta.Din primele informatii, cinci persoane au fost ranite., dintre care una incarcerata. Elicopterul SMURd intervine in ajutorul victimelor. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constnata, pe bulevardul Mamaia in zona sediului IPJ Constanta. Din primele informatii doua masini au fost implicate si doua persoane au fost ranite. ...