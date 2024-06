Accident rutier la ieșire din localitatea Badon La data de 22 iunie a.c., la ora 13.19, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe D.N. 1 F, la ieșire din localitatea Badon, s-a produs un accident rutier in care este implicat un singur autoturism. In urma accidentului rutier, trei persoane au suferit leziuni, fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Momentan, traficul rutier este restricționat, se circula pe un singur sens. Revenim cu detalii. – Poliția Salaj foto: Andreeas Ștefan Pop corepondent ZTV Acest articol Accident rutier la ieșire din… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

