Accident rutier la iesire din Constanta spre Ovidiu, in fata la Selgros. Ambulanta chemata in ajutor

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, zona Poarta 1. Din primele informatii un pieton a fost ranit. Cadrele medicale de la Ambulanta au fost chemate in ajutor. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la Mangalia, pe varianta. Din primele informatii o persoana a fost ranita. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara la iesire din localitatea Valu lui Traian catre Murfatlar. Cadrele medicale de la Serviciul de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc la intersectia bulevardului Tomis cu strada Ion Ratiu. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. ...

- In cursul acestei dupa amiezi, un conducator auto fara permis de conducere a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu alte doua masini care se aflau stationate, informeaza IPJ Constanta. Baiatul de 18 ani se afla in autoturism cu o tanara, in varsta de 17 ani.Mai mult, tanarul din Tulcea nu a…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN38 intre localitatile Movilita si Techirghiol din judetul Constanta.Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in zona Giurgeni Vadu Oii. Din primele informatii sunt doua victime. Una dintre acestea, un copil, potrivit martorilor, ar fi decedat. La fata locului intervin cadrele medicale de la Ambulanta. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Potrivit…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN38, la iesire din localitatea Movilita catre Topraisar.Doua persoane au fost ranite.Cadrele medicale de la AMbulanta intervin in ajutorul victimelor. Din primele informatii un autotren si un autoturism Dacia Logan au fost implicate in accident. ...