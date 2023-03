Accident rutier la iesire din Cernavoda. O autoutilitara cu mai multe persoane s-a rasturnat

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc pe DN39 Constanta Mangalia, la iesire din Eforie Sud catre Tuzla.Potrivit ISU Dobrogea, trei autoturisme au fost implicate.Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima fiind constienta. La fata locului intervine SMURD Tuzla.UPDATE: Potrivit SAJ Constanta la…

- In urma cu puțin timp, a fost solicitata intervenția elicopterului SMURD la un accident rutier ce a avut loc la ieșire din localitatea Horia. Momentan... The post Elicopterul SMURD, chemat la un accident rutier la ieșire din Horia appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un accident rutier a avut loc in noaptea de 4 5februarie 2023, in jurul orei 0.45, pe Soseaua Principala din localitatea Ovidiu, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un autoturism a intrat intr un parapet.Doua persoane au fost ranite, victimele fiind constiente si cooperante.La fata locului a intervenit…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN22 la iesire din localitatea Lumina catre Tulcea.Potrivit ISU Dobrogea un pieton a fost ranit. La fata locului intervin un echipaj SMURD C si un echipaj SAJ B. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi in judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un autoturism s a rasturnat la intrare in localitatea Cheia dinspre Targusor.Trei persoane au fost ranite, victimele fiind constiente. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un autoturism s a rasturnat in sant. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc la iesire din localitatea Cuza Voda spre Mihail Kogalniceanu. ...

- Un grav accident rutier a avut loc seara trecuta la iesire din localitatea Castelu spre Medgidia.Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate.La fata locului a intervenit Detasamentul Medgidia cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, Descarcerarea, SMURD B2 si SAJ.La locul accidentului…

- Un accident rutier a avut loc astazi la iesire din localitatea Harsova, judetul ConstantaPotrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate.La fata locului intervine Statia Harsova cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si SMURD B2. ...