Accident rutier la Drăgoești: Minoră de 10 ani, acroșată de o mașină Update ora 15:25 : Din pacate, victima a decedat. In data de 17 aprilie a.c., polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, in localitatea Dragoești. Din primele verificari efectuate, a rezultat faptul ca, un barbat de 21 ani, din localitatea Olanu, județul Valcea, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 678, in localitatea Dragoești, ar fi acroșat o minora, de 10 ani, din localitate, care se deplasa pe partea carosabila. Echipajul SMURD ajuns la fața locului aplica minorei in acest moment manevrele de resuscitare. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest,… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

