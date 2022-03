Accident rutier la Călimănești: Șofer decedat Miercuri, 9 martie: Politiștii rutieri intervin in acest moment la un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Din primele date se pare ca un barbat in varsta de 21 de ani din localitatea Calimanești, județul Valcea, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7 C C, in localitatea Calimanești ar fi intrat in coliziune cu un autotir, condus de catre un alt barbat de 44 de ani din Ramnicu Valcea, care circula din sens opus. In urma impactului a rezultat decesul conducatorului autoturismului. In continuare, polițiștii efectueaza cercetari pentru stabilirea condițiilor și imprejurarilor in care… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 9 martie: Politiștii rutieri intervin in acest moment la un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Din primele date se pare ca un barbat in varsta de 21 de ani din localitatea Calimanești, județul Valcea, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7 C C, in localitatea Calimanești ar…

- Accident rutier pe DN 22D In cursul zilei de 1 martie 2022, politistii Serviciului Rutier Tulcea au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22 D. Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca, un barbat in varsta de 53 de ani, din…

- Un barbat in varsta de 31 de ani, din Oradea, a fost arestat preventiv dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale si i-a cerut celuilalt sofer implicat in accident suma de 950 de lei pentru daunele provocate, amenintandu-l pe acesta, in strada, cu un pistol. Politistii…

- Un barbat a murit seara trecuta intr un accident rutier ce a avut loc pe DN25 in judetul Galati. In accident a fost implicat un autocamion condus de un barbat din judetul Tulcea. Potrivit IPJ Galati, in data de 14 ianuarie 2022, in jurul orei 19:07, Politia a fost sesizata prin apel 112 cu privire la…

- Un barbat, in varsta de 45 de ani, a decedat vineri, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren in localitatea Barcea, informeaza Agerpres . ”Accident feroviar in localitatea Barcea – autoturism lovit de tren. Se deplaseaza doua autospeciale si echipajul SMURD tip B de la Tecuci”, precizeaza…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a decedat vineri dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren in localitatea Barcea. ”Accident feroviar in localitatea Barcea – autoturism lovit de tren. Se deplaseaza doua autospeciale si echipajul SMURD tip B de la Tecuci”, precizeaza ISU Galati. Potrivit…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a decedat vineri dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren in localitatea Barcea. ''Accident feroviar in localitatea Barcea - autoturism lovit de tren. Se deplaseaza doua autospeciale si echipajul SMURD tip B de la Tecuci'', precizeaza ISU Galati.Citește…

- Joi dimineața, 30 decembrie: Polițiștii Serviciului rutier au intervenit in jurul orelor 04:00, la un accident petrecut pe Drumul național 7, kilometrul 175, in municipiul Ramnicu Valcea. In accident au fost implicate un tir și un autoturism, rezultand decesul șoferului autoturismului, un barbat de…