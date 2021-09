ACCIDENT rutier la Blaj: o șoferiță tânără a acroșat două autoturisme, după mai multe păhărele, în parcarea unei pensiuni. Ce alcoolemie avea ACCIDENT rutier la Blaj: o șoferița tanara a acroșat doua autoturisme, dupa mai multe paharele, in parcarea unei pensiuni. Ce alcoolemie avea ACCIDENT rutier la Blaj: o șoferița tanara a acroșat doua autoturisme, dupa mai multe paharele, in parcarea unei pensiuni. Ce alcoolemie avea La data de 18 septembrie 2021, in jurul orei 03,00, polițiștii din Blaj au intervenit in parcarea unei pensiuni, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari a rezultat ca o femeie de 31 de ani, din comuna Santimbru, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism,… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Alba s-a urcat beata la volan și a lovit doua mașini, in parcarea unei pensiuni din Blaj. Ce alcoolemie avea O tanara din Santimbru a provocat un accident rutier in parcarea unei pensiuni din Blaj. Mai exact, aceasta s-a urcat beata la volanul unui autoturism și in timp ce conducea a lovit…

- ACCIDENT rutier la Petrești: Un biciclist a fost transportat la SPITAL, dupa ce a fost acroșat de șoferul unui autoturism ACCIDENT rutier la Petrești: Un biciclist a fost transportat la SPITAL, dupa ce a fost acroșat de șoferul unui autoturism Un accident rutier a avut loc miercuri, 15 septembrie, in…

- FOTO| ACCIDENT rutier pe A1: Primul ajutor acordat de Garda de Intervenție Sebeș. 2 autoturisme și o utilitara implicate FOTO| ACCIDENT rutier pe A1: Primul ajutor acordat de Garda de Intervenție Sebeș. 2 autoturisme și o utilitara implicate Garda de intervenție Sebeș a fost solicitata sa intervina…

- FOTO| Accident rutier la Cluj: Șoferița de 28 de ani, din Blaj, acroșata de un șofer in varsta de 86 de ani FOTO| Accident rutier la Cluj: Șoferița de 28 de ani, din Blaj, acroșata de un șofer in varsta de 86 de ani Un accident rutier a avut loc vineri, 20 august, in satul Valcele, din județul Cluj.…

- O tanara din Blaj a fost implicata intr-un accident rutier petrecut vineri dupa-amiaza pe DN1 Turda-Cluj Napoca, la Valcele. Mașina pe care o conducea a fost lovita de un autoturism condus de un barbat de 86 de ani, care ieșea dintr-o benzinarie. Potrivit IPJ Cluj, un conducator auto in varsta de 86…

- Este vorba de un incendiu produs la compartimentul motor al unui autoturism, rezultat ca urmare a unui accident rutier. Au fost implicate trei autoturisme, din care a rezultat o victima, o femeie de aproximativ 57 de ani, care prezenta rani minore la nivelul feței. Victima a refuzat transportul la spital,…

- ACCIDENT RUTIER pe DN1, langa comuna Unirea: Doua persoane, posibil RANITE, dupa coliziunea dintre doua autoturisme Un accident rutier a avut loc astazi, 19 iulie, in jurul orei 11:50, pe DN 1, pe raza comunei Unirea. Potrivit IPJ Alba, in acest eveniment rutier au fost implicate doua autoturisme. De…

- ACCIDENT RUTIER la Santimbru: O persoana incarcerata, in urma unei coliziuni intre TREI autoturisme ACCIDENT RUTIER la Santimbru: O persoana incarcerata, in urma unei coliziuni intre TREI autoturisme Un accident rutier a avut loc luni, 12 iulie, in jurul orei 08.20, pe DN1, pe raza localitații Santimbru.…