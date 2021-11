Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 16 noiembrie 2021, in jurul orei 08,00, o femeie de 45 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Pacii din municipiu, a acroșat o minora de 14 ani, din Blaj, care traversa strada, in zona unei treceri de pietoni. In urma accidentului, minora a suferit leziuni corporale…

- O femeie de 77 de ani, din Craiova, a fost accidentata in aceasta dimineața pe o trecere de pietoni de pe strada Brestei. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova, care au stabilit ca un autoturism condus de o femeie de 34 de ani, din Craiova, pe strada Brestei, din…

- ACCIDENT rutier la Aiud: O șoferița a lovit un barbat, care traversa strada prin loc nepermis. In ce stare se afla acesta ACCIDENT rutier la Aiud: O șoferița a lovit un barbat, care traversa strada prin loc nepermis La data de 24 octombrie 2021, in jurul orei 19.40, pe strada Tudor Vladimirescu din…

- Accident rutier la Cugir: Tanara de 18 ani, RANITA, dupa ce șoferița autoturismului in care se afla a intrat in coliziune cu o mașina staționata Accident rutier la Cugir: Tanara de 18 ani, RANITA, dupa ce șoferița autoturismului in care se afla a intrat in coliziune cu o mașina staționata Un accident…

- Ieri, 14 octombrie 2021, in jurul orei 15.20, pe strada Raul Mic din Cugir, o tanara de 18 ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu alt autoturism, care staționa pe marginea parții carosabile. In urma accidentului rutier, o alta tanara de 18 ani, pasagera in autoturism,…

- ACCIDENT rutier la Blaj: Un barbat, ranit dupa o coliziune intre doua autoturisme ACCIDENT rutier la Blaj: Un barbat, ranit dupa o coliziune intre doua autoturisme Un accident rutier a avut loc duminica, 3 octombrie 2021, in jurul orei 17.50, pe strada Clujului, din municipiul Blaj La data de 3 octombrie…

- ACCIDENT rutier la Cugir: O femeie de 79 de ani, care traversa neregulamentar, lovita de o mașina care dadea cu spatele ACCIDENT rutier la Cugir: O femeie de 79 de ani, care traversa neregulamentar, lovita de o mașina care dadea cu spatele Un accident rutier a avut loc, vineri, 10 septembrie 2021, in…

- Ieri, 8 septembrie 2021, in jurul orei 16.30, pe strada Zlatnei din Alba Iulia, un tanar de 18 ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un alt autoturism, care circula in fața sa, condus de un barbat, de 30 de ani, din comuna Ighiu. In urma accidentului, o tanara…