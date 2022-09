Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 10 septembrie 2022, in jurul orei 23.40, pe strada Transilvaniei din Aiud, un barbat de 40 de ani, din comuna Lunca Mureșului, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 36 de ani, din localitatea Aiud, rezultand avarierea autoturismelor.…

- ACCIDENT rutier la Aiud: O femeie, lovita pe trecerea de pietoni de o mașina condusa de un barbat de 72 de ani ACCIDENT rutier la Aiud: O femeie, lovita pe trecerea de pietoni de o mașina condusa de un barbat de 72 de ani Un accident rutier a avut loc vineri, 12 august 2022, in jurul orei 17.30, pe…

- Accident rutier la Cetatea de Balta: Un șofer beat, din Mediaș, a intrat in coliziune cu un autoturism parcat. Avea o alcoolemie de 0,86 mg/l Accident rutier la Cetatea de Balta: Un șofer beat, din Mediaș, a intrat in coliziune cu un autoturism parcat. Avea o alcoolemie de 0,86 mg/l La data de 17 iulie…

- Accident rutier pe DN1: Un șofer de 73 de ani a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un autoturism Accident rutier pe DN1: Un șofer de 73 de ani a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un autoturism Un accident rutier a avut loc vineri, 15 iulie, pe DN 1, unde un barbat de 73…

- Accident rutier intre Aiud și Gambaș: Un șofer beat a pierdut controlul autoturismului și s-a rasturnat in afara parții carosabile Accident rutier intre Aiud și Gambaș: Un șofer beat a pierdut controlul autoturismului și s-a rasturnat in afara parții carosabile Un accident rutier a avut loc duminica,…

- Un accident teribil a avut loc, in cursul zilei de astazi, pe DN 13 A. Un motociclist a decedat, dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism. Acesta se deplasa dinspre Bradesti spre Odorheiu Secuiesc.