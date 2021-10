Accident rutier intre doua autoturisme in Mamaia Nord. O victima

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in Constanta In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs la intersectia strazilor Stefanita Voda cu Tulcei. In urma impactului, a…

- Accident rutier in Constanta In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs la intersectia dintre strada Bucuresti si bulevardul 1 Decembrie. In urma…

- Accident rutier in Constanta In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe Soseaua Mangaliei, dupa podul de la Dorally. In urma impactului, un motociclist…

- Accident rutier in zona ICIL din municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona ICIL din municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, un pieton a fost ranit.…

- Accident rutier in Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in parcarea unui hipermarket din Constanta. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs in parcarea subterana. In urma impactului, a rezultat…

- Accident rutier pe bulevardul Tomis, in zona Dedeman. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe bulevardul Tomis, in zona Dedeman. In urma impactului,…

- Accident rutier in zona Delfinariu din municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona Delfinariu din municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intree trei autoturisme.In…

- Accident rutier in municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs in zona Podului din Kilometrul 4 5. In urma impactului, un pieton…